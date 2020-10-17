أديب عن المقاطعة السعودية للبضائع التركية: "مأساة حقيقية لأنقرة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تصدر سنويًا سلع تقدر بما يقرب من 12 مليار دولار للمملكة العربية السعودية الأخرى، لكن المملكة أطلقت حملات لمقاطع البضائع التركية.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بدأت محلات كبيرة في المملكة العربية السعودية تقرر إنها لن تتعامل مع السلع التركية ولن تطرحها، وسيكون هناك مقاطعة سعودية للسلع التركية، وذلك بسبب الإساءة البالغة للسعودية من قبل أنقرة، حيث تستهدف القيادة السعودية".

وتابع: "في عام 2015 كانت تصدر تركيا سلع تقدر قيمتها ما يقرب من 12 مليار دولار، والآن فإن هذا الرقم أصبح أقل من 8 مليارات دولار، وكانت تركيا ترى أن المملكة العربية السعودية منقذا كبيرا لاقتصادها وبخاصة أنها سوق كبير، وقالت رويترز إن 8 من أكبر المنتجين الأتراك أبلغوا الإدارة التركية بأن هناك مأساة حقيقية".

وأردف الإعلامي عمرو أديب، أن السوق السعودي لا يعوض، مشيرًا إلى أن هناك سوقين بالمنطقة يمكن الركون إليهما، منهما السوق السعودي: "المنتجات الغذائية السعودية جيدة جدًا ولذلك تستطيع الاستغناء عن المنتجات التركية والقطرية، وعندما نشبت الأزمة مع قطر لم يكن في قطر علب زبادي في المحلات لليوم التالي مباشرة من إعلان المقاطعة".