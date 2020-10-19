الأمطار تتسبب في ظهور الآفات الزراعية.. تعرف على طرق مكافحتها

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إن الأمطار الغزيرة المتوقع سقوطها نهاية الأسبوع الحالي ستتسبب في زيادة الرطوبة وزيادة الأمطار الفطرية والبكتيرية على المزروعات الحالية.

وأوضح فهيم في تصريحات لـ"الوطن" أن أهم تلك الفطريات البياض الزغبي والندوات والتبقعات على القرعيات والطماطم والبطاطس، وأنه يجب على المزارع إجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة، كما سيكون هناك زيادة في تعداد بعض الحشرات الثاقبة الماصة خاصة المن، وزيادة واضحة فى تعداد حرشفيات الأجنحة مثل دودة ورق القطن والدودة الخضراء والدودة القارضة، بجانب أن زيادة الرطوبة تؤدي إلى ضعف عام في عملية امتصاص الماء لأغلبية المحاصيل المنزرعة، ومن المهم تعويض النباتات بالمغذيات ومحفزات النمو.

وعن الآثار السلبية لهذه الأمطار على الزراعة، أكد على ضرورة حقن المحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبنجر بحوالي من 2 إلى لتر حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار، يليها رش كالسيوم مخلبي، ويُفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، إضافة إلى دفعة سلفات بوتاسيوم 10 كيلو جرامات للفدان حقناً.

وذكر أن هذه الظروف المناخية تساعد في بداية انتشار حشرة المن على البطاطس، وبالتالي يجب مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق، وفي حالة وجود 3 أفراد على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية.

وفيما يتعلق بالبنجر، أشار "فهيم" إلى أنه لا يجب زيادة المياه حول الجذور للعروة المنزرعة في أغسطس وسبتمبر، وبالتالي مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الأراضي الطينية بالتحديد، لما له من أثر كبير على خفض نسبة السكر، والأفضل هو فقط 90 وحدة ازوت فى الثلاث أشهر الأولى.

وأكد ضرورة التوقف عن الري في هطول أمطار، مشيرًا إلى أنه من الضروري إجراء رشة بالبورون في عمر 60 يومًا، ومتابعة حالة الزراعات للتأكد من عدم الإصابة بالمن خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بمحاصيل الخضر الصيفية (الطماطم، الفلفل، القرعيات) فيجب زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة على سطح النباتات، ما يستلزم الاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية، مثل البياض الزغبي على القرعيات، والندوة المبكرة على الطماطم، وأعفان ثمار الطماطم والفلفل وأعفان منطقة التاج فى الكرنب والقرنبيط، وكذلك الرش ضد حشرات المن والتربس وثمار القرعيات عند وصول التعداد لمستوى الحد الاقتصادي الحرج.

وتوقع زيادة في تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة مثل التوتا ابسلوتا في الطماطم وديدان الثمار وغيرها، ويُنصح بإجراء رشة بالمغذيات والأحماض الأمينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب زيادة الرطوبة الجوية وزيادة الرطوبة حول الجذور.