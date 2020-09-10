بداية التحول الخريفي وظهور الآفات الزراعية اليوم

يشهد اليوم الخميس، البداية الحقيقة للانكسار في درجات الحرارة، والتحول من الصيف إلى الخريف، والذي يشهد انخفاضًا في شدة الطاقة الحرارية، وانكسارًا كبيرًا في حرارة الليل، وزيادة في الفرق بين حرارة الليل والنهار.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي: "مظاهر التحول أيضا تتمثل في زيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وزيادة الندى والرطوبة الجوية وتحول اتجاهات الرياح لتصبح شمالية غربية إلى غربية".

وأوضح أن بداية فصل الخريف سوف يشهد الانتشار السريع للحشرات حرشفية الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار"، وانتشار الأمراض المحبة للرطوبة "البياض الزغبي وأعفان الثمار"، لافتا إلى أنه سوف يحدث انخفاض تدريجي في معدلات الامتصاص الأرضي للعناصر من خلال المجموع الجذري للنباتات، وبالتالي أهمية تكثيف برامج التغذية الورقية، مع إضافة حامض الفسفوريك بطريقة دورية حقنا مع الري، كما سيشهد نشاط ملحوظ لفطريات التربة وزيادة معدلات أعفان التقاوي والبادرات والجذور، وبالتالي أهمية معاملة التقاوي والشتلات لمعظم المحاصيل بالمطهرات الفطرية وكذلك تطبيق الإضافات الأرضية مع مياه الري بالمبيدات الفطرية النحاسية.

وأشار إلى أن من بين الظواهر المصاحبة الانتشار الكثيف لأمراض المجموع الخضري المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي للمحاصيل القرعية وعلى الريحان تحديدا وانتشار لأعفان الثمار في كثير من محاصيل الخضر، وبالتالي إجراء العمليات الوقائية بالمواد الفعالة ميتالكسيل وميفينوكسام واكسي كلور والنحاس، عند عمر من 30 إلى 40 يوًما. والتكرار كل من أسبوع إلى 10 أيام.

وتابع أنه سوف تنتشر الحشرات الثاقبة الماصة وزيادة كثافة الندوات العسلية على معظم الحاصلات وزيادة في حرشفيات الأجنحة زي ديدان الثمار واللوز والدودة القارضة ودودة ورق القطن والتوتا أبسوليوتا، وبالتالي أهمية فحص النباتات صباحا وتعليق المصايد وفحصها يوميا تمهيدا للمعاملة بالمبيدات المناسبة.

وفيما يتعلق بالزيتون سوف تنتشر ذبابات الدبترا زي ذبابة ثمار الزيتون وذبابة المقات على القرعيات ومهم جدًا ذبابة الفاصوليا وكذلك صانعات أنفاق الأوراق الفاصوليا والخيار والبنجر، وبالتالي الفحص ضد هذه الإصابات وإجراء الرشات المناسبة.