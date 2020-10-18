لبنان يسجل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 61949 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 520 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10210 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.