لبنان يحجز لقاحات كورونا.. الدفعة الأولى لـ20% من السكان

أعلن ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، أنّ لبنان حجز عبر منصة كوفاكس "التجمع العالمي للقاحات ​كورونا​"، حصة​ من لقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر ديسمبر المقبل أي قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف حسن خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية: "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر نوفمبر، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ20% من اللبنانيين، على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين​ تأمين اللقاح بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ للسوريين و​الفلسطينيين​ المقيمين في لبنان"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ولفت حسن إلى أنّ خطة ​الإقفال الجزئي​ لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ إنّ العدد الأكبر من الإصابات حاليا يحصل فيها وبالأخص في ​بيروت​، فلا يصح إقفال إحدى ​ضواحي بيروت​ بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا؟.

وأضاف وزير الصحة أنّ "الوزارة تحلل حاليا نتائج الإقفال في البلدات والمدن التي صنفت ضمن المنطقة الحمراء، أي حيث الإصابات مرتفعة، والدلائل حتى الآن لا تدل على وجود تحسن، مشيرا إلى رفع توصياته بتوسيع دائرة ​الاقفال​ والتخفيف من انتقال اللبنانيين من مدينة إلى أخرى".

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الحالي، فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماما لثمانية أيام، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد- 19"، مع تسجيل معدلات قياسية خلال الأسابيع الماضية.

كما قررت السلطات اللبنانية، إقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية، في كامل البلاد "حتى إشعار آخر"، مع تعذّر فرض إغلاق عام في البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.