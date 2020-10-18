"سالت دماؤه في رفح".. الشرطة ترافق نجلي الشهيد "منازع" للمدرسة

الوفاء عنوان رجالها. والتضحية نبراس أبطالها. تضحيات لا تنسى قدمها رجال الشرطة، لم ينس الوطن عموما هذه التضحيات ولم تنسها وزارة الداخلية خصوصا، فكانت الأب بعد استشهاد الأب لأبناء شهدائها، فتعبيرا عن الوفاء وتقديرا لما قدمه والدهما من تضحيات، اصطحب النقيب ثابت سعيد، رئيس نقطة شطورة بسوهاج، نجلي الشهيد البطل أمين شرطة عمر منازع، إلى مدرستهما، صباح اليوم.

واستشهد الأمين عمر منازع، في إبريل 2019، وكان أمين شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء، ولقى ربه شهيدا مع ضابطين وأمين شرطة آخر و3 مواطنين، في منطقة السوق في دائرة قسم شرطة الشيخ زويد، حيث فجّر انتحاري، عمره 15 عاما، نفسه، بالقرب منهم، في إبريل 2019.

ولم يكن نجلا "منازع" هما الوحيدين الذين يحظون بهذا التقدير، فقد اصطحب صباح اليوم، قيادات وزارة الداخلية عددا من أبناء الشهداء إلى مدارسهم، للتأكيد على أنَّ ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

وورد اسم الشهيد البطل عمر منازع مع شهداء آخرين، في بيان لوزارة الداخلية، صدر في إبريل 2019، وقالت فيه إنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، ظهر يوم 9 أبريل 2019، فجّر شخص انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاما، نفسه بالقرب من القوة الأمنية، وأسفر ذلك عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة فضلاً عن استشهاد 3 مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إضافة إلى إصابة 26 مواطنا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اسم الشهيد في الاحتفال بعيد الشرطة رقم 68، يناير الماضي، والذي عُقد بأكاديمية الشرطة، وتسلّم التكريم زوجته ونجله.