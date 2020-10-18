"الصحة" تتحمل تكاليف علاج الأطقم الطبية بمستشفيات التأمين

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا رقم 682 لسنة 2020 ، والذي نص على التزام هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين بوحدات وزارة الصحة والسكان والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وكذلك مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، طبقًا لرغباتهم في تلقي الخدمة الصحية، بأي من مستشفيات الهيئة المذكورة.

وذكر القرار، أن الإحالة تتم بخطاب مختوم من جهة العمل للمنتفعين الموجودين بالخدمة، أما المحالين بالمعاش فتتم الإحالة بموجب جواب من الهيئة، وفي الحالتين بالمجان.

"الصحة": 63 قافلة طبية مجانية في المحافظات حتى نهاية أكتوبر

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بدءًا من أمس السبت حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية أمس بمناطق وادي الطرفة بمركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والعزيزية بمركز سمنود محافظة الغربية، والحارة بمركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، كما تم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى تستمر يومي 17 و18 أكتوبر في مناطق منشأة سكران بمحافظة الفيوم، وأبوريا بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، والمشايخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأبورماد - ادلديت بمركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وأكياد دجوي بمركز طوخ محافظة القليوبية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أُخريين في منطقة النزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ومركز طبي المحروسة مركز السلام ثاني محافظة القاهرة، وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري.