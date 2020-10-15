صور.. "صحة أسوان" تنظم ندوة توعية عن التأمين الصحي الشامل

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها في عقد الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة، حيث عقد فريق الإعلام والتوعية، اليوم، ندوة توعية للعاملين بالديوان.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، " أشرف على الندوة كل من: أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة ترنيم عصام عضو فريق التوعية والإعلام.

تناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحي والارتقاء بالخدمة الصحية، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل، كما تم مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يتم طرحها بخصوص المنظومة.

وكان أكد الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة عددهم يتراجع، فلا يوجد داخل المستشفى إلا 17 مصابًا فقط مقسمين كالتالي: الإجمالي في القسم الداخلي 11، وفي الرعاية المركزة 6 حالات "منهم 3 ماسك"، ولا توجد أي حالات خروج، مع وجود حالة وفاة.

وتابع أبوالمجد، أما عن البيان التراكمي الخاص بمستشفى العزل فهو كالتالي: الإجمالي 1249، واجمالى المتعافين 431، وإجمالي الوفيات 222، واجمالي التحويلات للعزل 379، إجمالي التحويلات للمنزل 200، والوضع الحالي يتحسن كثيرًا، وهناك توجيهات واهتمام كبير في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتم متابعة الحالة منذ بداية ظهور الأعراض عليها، وفي حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا ويحتاج للحجز داخل المستشفى يتم تحويله مباشرة إلى مستشفى أسوان التخصصي.