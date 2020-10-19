تفاصيل واقعة زنا المحارم في منشأة القناطر: الأب ونجله عاشرا الابنة لمدة عام

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة منشأة القناطر بالجيزة، بعدما تمكن الأهالي من ضبط مزارع قبل إلقاء طفل رضيع في الترعة، وتبين أن الطفل هو نتاج علاقة آثمة، حيث عاشر الأب ابنته معاشرة الأزواج، وكذا عاشرها ابنه "شقيقها التوأم"، على مدار عام كامل، حتى حملت منهما.

الأهالي أبلغوا الشرطة، حيث انتقلت قوات الأمن إلى هناك، وبينت التحريات الأولية أن الابن عاشر شقيقته لمدة عام بعد انفصال والديهما، إلا أن المناقشة مع الأب أكدت أنه أيضا عاشر ابنته بالاشتراك مع ابنه.

وأفادت التحريات أن الأب والأم انفصلا بسبب الخلافات الأسرية بينهما، وأن الأب والابن تشاركا فى معاشرة الابنة، لمدة عام كامل، ما تسبب فى حملها.

وألقت الشرطة القبض على الأب، أثناء محاولته التخلص من الرضيع، عقب ولادته، فى أحد المصارف، وأمرت جهات التحقيق بحبس الأب والابن والبنت لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع الطفل الرضيع دار رعاية.

وكشف الابن المتهم، خلال التحقيقات، أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوما بمشاهدة فيلم، فأقنعها وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 عاما، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف المقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى منزل الأب وألقى القبض على أبنائه، واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الرضيع فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وأمرت بحبسهم، بعد تسلم التحريات النهائية، التى أكدت تورط الأب والابن في معاشرة الابنة.