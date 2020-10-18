مفاجأة في معاشرة طالب لشقيقته التوأم: الأب مارس معها الرذيلة

تسلمت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية في قضية هزت منشأة القناطر بالجيزة، وهي معاشرة طالب لشقيقته التوأم وحملها منه، حيث كشفت التحريات أن الأب مارس الرذيلة مع ابنته، بعد انفصاله عن زوجته.

وأفادت التحريات أن الأب والأم انفصلا بسبب الخلافات الأسرية بينهما، وأن الأب والابن تشاركا فى معاشرة الابنة، لمدة عام كامل، ما تسبب فى حملها

وألقت الشرطة القبض على الأب، أثناء محاولته التخلص من الرضيع، عقب ولادته، فى أحد المصارف، وأمرت جهات التحقيق بحبس الأب والابن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف الابن أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الافلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوما بمشاهدة فيلم، فأقنعها وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 سنة أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحىى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف المقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى منزل الأب وألقى القبض على ابنائه، واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الرضيع فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وأمرت بحبسهم.