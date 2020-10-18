يبلغان 14 عاما.. طفل يعاشر شقيقته التوأم وينجب منها بالجيزة

حادث غريب من نوعه شهدته منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عندما تمكن الأهالي من ضبط مزراع حاول التخلص من طفل رضيع في الترعة، لتبين أنه حفيده وناتج عن علاقة غير شرعية بين طفليه التوأم البالغين من العمر 14 عاما، وذلك بعد علاقة آثمة جمعت بينهما على مدار عام.

وتبين من التحريات أن الجد حاول قتل حفيده الرضيع، حيث تمكنت القوات من ضبطه أثناء محاولته التخلص منه في الترعة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى التحفظ عليه.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع، 52 سنة، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه في الترعة.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إلى موقع الحادث.

وتبين لرجال الأمن أن الجد حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى منزل الأب وألقي القبض على ابنيه اللذين اعترفا بتفاصيل الجريمة، وجرى التحفظ عليهما.

وأخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الطفل في دار رعاية، وبدأت في استجواب المتهمين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.