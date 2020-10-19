الحرم المكي: استخدمنا تقنيات حديثة لأداء العمرة والصلاة

قال الدكتور أحمد الشويعر، مدير الإدارة الشؤون العلمية والثقافية بالحرم المكي الشريف، إن المملكة العربية السعودية استخدمت التقنيات الحديثة لأداء العمرة وشعائر الصلاة وزيارة المسجد النبوي.

وأضاف "الشويعر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المرحلة الثانية من العمرة ستكون للمقيمين بالداخل، وهناك مراحل تدريجية لتنظيم العمرة منعا للتكدس في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن كل زائر يخصص له 3 ساعات فقط لإداء العمرة وخروجه من المسجد الحرام ، ووزارة الصحة تقوم بتطعيم المعتمرين بمصل الانفلونزا الموسمية والتي تعزز من قلة الإصابة بلأنفلونزا.

وأكد أنه وحتى الآن لا يوجد توقيت محدد لبدء المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بالمسجد الحرام، ولا يمكن دخول المسجد الحرام إلا بعد إجراء فحص ومسحه كورونا على كل الزائرين والتأكد من درجات حرارتهم مه عدم وجود التصاق بين المصلين، كما يتم تعقيم المسجد الحرام أكثر من 10 مرات يوميا وليس التطهير فقط، مشيرا إلى أن مسجد الحرام به أكثر من جهة إسعافيه لإسعاف من يظهرعليه أعراض الإصابة بالفيروس.