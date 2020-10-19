وزير الاتصالات: 109 مكاتب بريد ستقدم خدمات التوثيق للمواطنين

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعاونت مع وزارتي العدل والداخلية لإقامة نظام تقني من شأنه النظر في جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد بالوسائل الرقمية.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه سيجرى عقد الجلسة من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة، وسيكون القاضي في المحكمة والقاضي في محبسه دون الانتقال إلى المحكمة، وسواء أكان المحامي في الجلسة أو مع موكله في محبسه مع التواصل الكامل بين الطرفين، ويتخذ القاضي قراره في نهاية الجلسة.

وتابع، أن هذه المنظومة ستدار بواسطة شبكة حكومية مؤمنة وليست تطبيقات تجارية: "عملنا مشروع تجريبي وهنبدأ نعممه لتخفيف العبء على القضاة والمحامين ورجال الأمن والمتهمين، لأن هذا الانتقال يمثل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرين".

وأكد، أن هذا النظام زود من فاعلية القاضي وقدرته على إنجاز مهام عمليه بشكل أكبر من هذه القرارات.

وحول تطوير مكاتب البريد، قال وزير الاتصالات، إن هذه العملية تجري على محورين، أولهما تطوير شكل المكان، حيث طورت الوزارة 890 مكتب بريد في السنة المالية الماضية، وهذا العام سيجرى تطوير 780 مكتب بريد لكي تليق بالمواطن المصري.

وأوضح، أن المحور الثاني هو تطوير الخدمات، لكي يصبح منفذًا أساسيًا لكل الخدمات الحكومية التي يحصل المواطن عليها: "أطلقنا بشكل تجريبي منصة مصر الرقمية لكي يحصل المواطن على مجموعة من الخدمات الحكومية وبدأنا بالتوثيق والمرور وبطاقة التموين، و109 مكاتب بريد ستقدم خدمات التوثيق للمواطنين".