تفاصيل منحة تعليمية في "هارفارد كينيدي" الأمريكية بـ100 دولار

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأمريكية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، عن فرص التقديم والالتحاق ببرنامج الماجستير.

وقال المعهد، في بيان له: "برامج الماستر في مدرسة هارفارد كينيدي ستلهمك وتجهزك لإحداث فرق في العالم، من خلال تزويدك بالمهارات التي تحتاج اليها لتحسين السياسة العامة، ومتابعة الأفكار القوية، وتعزيز قدرتك على القيادة، قدم تطبيق برنامج الماجستير للعام الدراسي 2021-2022".

وأرفق المعهد منشوره، متضمنا ماجستير السياسة العامة، ومدته عامين، وماجستير الإدارة العامة، المدة ذاتها، بالإضافة إلى ماجستير الإدارة العامة في التنمية الدولية، وآخر متوسط ​​في الإدارة العامة، ومدته عام.

وينتهي التقديم للمنحة بحلول الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، وتتضمن شروط المنحة، تقديم طلب عبر الإنترنت، وسيرة ذاتية، وثلاثة خطابات توصية قوية من أفراد في الأوساط الأكاديمية أو القطاعات المهنية الأخرى، و100 دولار أمريكي رسوم تقديم الطلب.

وأعلن المعهد القومي، قبل أيام، عزمه إطلاق نحو 50 برنامجا تدريبا تفاعليا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر منصة إلكترونية للتعليم عن بعد، الأسبوع القادم.

وأشار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في رسم توضيحي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن هذه السلسة من البرامج التدريبية التفاعلية، تهدف إلى التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة، مؤكدا أن هذه المنصة تعد خطوة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، للتوعية بدور الحوكمة في التنمية المستدامة.

وأضاف المعهد، أن البرامج التدريبية التفاعلية ستستهدف العاملين في كل من القطاع الحكومي والخاص، والمجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن البرامج التدريبية، أعدت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.