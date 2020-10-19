مستقرا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الاثنين 19-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 19 أكتوبر الحالي، والذي سجّل استقرارًا في جميع البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في بنوك "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية "، بـ15.75 جينه، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وجاء أقل سعر لبيع الدولار في "قناة السويس، المشرق" ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

وسجّل في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، وhsbc".

وسجّل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما اليورو، فقد سجّل تراجعًا بقيمة قرش مقابل الجنيه وسجّل أعلى سعرًا للشراء بـ18.36 جنيه، فى بنك "الاستثمار العربي"، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيها للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد سجّل تراجعًا أيضًا بقيمة قرش ليسجّل أعلى سعر للشراء بـ20.33 جنيه، في بنك: "الاستثمار العربي"، وسجّل نحو 20.17 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع في البنك الأهلي، اما في بنك قناة السويس سجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 20.17 جنيه للشراء، و20.39 جنيه للبيع.