50 جهة حكومية تصرف مكافآت المولد النبوي بداية من الأسبوع المقبل

كشفت مصادر حكومية، عن أنّ أكثر من 50 هيئة وجهة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قررت صرف منحة المولد النبوي الشريف، بداية من الأسبوع المقبل.

المنحة تتراوح من 300 إلى 1000 جنيه

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ هذه الجهات ستصرف منحة من الموازنة المخصصة لها، بحد أدنى 300 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه، مع مرتبات شهر أكتوبر 2020 المقرر صرفها الأحد المقبل في بعض الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتحل خلال أيام ذكرى المولد النبوي الشريف، يوم 29 أكتوبر الذي يوافق 12 من ربيع الأول، وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتعتبر ذكرى المولد النوبي الشريف من أهم المناسبات الدينية التي يحييها المسلمون حول العالم بالابتهالات والأناشيد، والصيام والصلاة على سيدنا محمد يوم مولده، وأيضا بحلوى المولد وخاصة العروسة التي ارتبطت بالمحبين كل عام.

ووفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وقانون 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الحالي، الموافق 12 ربيع الأول 1442هجريا، سيكون إجازة رسمية، وعطلة عن العمل بأجر لجميع هذه القطاعات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، شرط صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة للقطاعات الحكومية والعام، وقرار من وزير القوى العاملة للقطاع الخاص.

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، إذ ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم في القطاع الحكومي.