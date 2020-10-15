بشرى سارة.. 29 أكتوبر إجازة رسمية لجميع العاملين "حكومة وخاص"

يترقب في لهف شديد، العاملون بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، أيام الاجازات والعطلات الرسمية، طوال شهور العام الميلادي، بدعوى التقاط الأنفاس، والحصول على فترة راحة، وتكون بمثابة بشرى سارة، وقوة دفع لهم، تساعدهم على الشعور بالرغبة الجادة عند عودتهم مرة أخرى لاستئناف العمل.

مواد قانون الخدمة المدنية وقانون العمل يمنحان السلطة المختصة تحديد يوم الأجازة

ووفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وقانون 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري، الموافق 12 ربيع الأول 1442هجريا، سيكون إجازة رسمية، وعطلة عن العمل بأجر لجميع هذه القطاعات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ولكن بشرط صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة للقطاعات الحكومية والعام، وقرار من وزير القوى العاملة للقطاع الخاص.

وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، حيث ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي.

21 يوم أجازة وعطلة رسمية في 2020

جدير بالذكر، أن موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة حصلوا على 21 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، خلال العام الجاري 2020، ويتبقى منها يوم واحد فقط هو يوم الخميس 29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

كما نص قانون 12 لسنة 2003، على حصول العاملين بالقطاع الخاص على اجازة رسمية بأجر، في ذكرى المولد النبوي الشريف بموجب قرار من وزير القوى العاملة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في ذلك اليوم، اذا اقتضت الحاجة والضرورة لذلك، على أن يحصل العامل بدلا من هذا اليوم، على أجر مثل الأجر الاساسي.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف، هي آخر الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص في عام 2020.

ويحتفل المسلمون كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف في يوم 12 من شهر ربيع الأول.