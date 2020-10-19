عبدالوهاب عبدالرازق.. أبطل "مجلسي الإخوان" قاضيا وترأس "الشيوخ" نائبا

50 عامًا، ولا يزال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، يقدم ما يستطيع في خدمة الوطن، وبعد مسيرة من الترحال في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، وقبلها العمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عمله الحزبي رئيسا لحزب مستقبل وطن، انتخب أمس ليكون رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وُصف "عبدالرازق" بـ"القاضي الرحالة"؛ بسبب عمله في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، مختتما مسيرته المهنية على منصة المحكمة الدستورية العليا، كما كرّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطاه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عن سنوات عطائه وما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.

أشرف على أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو

70 عاما، هي عمر ابن محافظة المنيا، الذي انضم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي أشرفت على أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وبحكم أقدميته جرى تصعيده كنائب أول للمستشار أنور العاصي رئيس المحكمة ورئيس اللجنة في ذات الوقت، عقب تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية.

حصل عبدالوهاب عبدالرزاق على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفي عام 1970 عُين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفي عام 1971 عين بالسلك القضائي كمعاون للنيابة العامة.

ترك عبدالرازق العمل في النيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، ولأنه رحال بين الهيئات القضائية، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.

شارك في بطلان مجلسي الشعب والشورى في عهد الإخوان

تنقلاته بين العديد من الهيئات القضائية أكسبته خبرة قانونية واسعة للتعامل مع جميع القضايا، وشارك في إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب في عهد الإخوان وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي جرى بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي.

كما شارك أيضا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وقضت المحكمة الدستورية العليا بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب"، واعتبرت في حيثيات حكمها أنّ المجلس يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه".

وبعد إنهاء مسيرته القضائية التي استمرت على مدار 48 عاما، ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حزب "مستقبل وطن"، ومنه إلى مجلس الشيوخ الذي انتخب رئيسا له بـ287 صوتا في الانتخابات التي أُجريت في الجلسة الافتتاحية.