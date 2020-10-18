عبدالعال يهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسا للشيوخ

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.

وقال عبدالعال: "السيد المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الموقر، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم".

وأضاف: "فيطيب لنا أن نهديكم خالص التتهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأوا فصلا جديدا للغرفة ‏الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني. ‏وإنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس. ‏راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمرا، يؤتي أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏ كلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حملتم."‏

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:

الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC - الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي- الكاتب الصحفي د.محمد صلاح البدري- الكاتب الصحفي رامي جلال عامروخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم:عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.