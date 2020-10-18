الأحزاب تسعى لحسم معركة النواب مبكرا بدائرة الأحياء الراقية

كثّف مرشحو الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، لانتخابات مجلس النواب، جهودهم لحسم المعركة مبكرا وكسب ثقة الناخبين، وتحصيل أكبر نسبة من الأصوات خلال السباق الانتخابي.

جولات ميدانية لمرشحي النواب لكسب ثقة الناخبين

والتقى العديد من المرشحين، أبناء الدائرة خلال جولاتهم داخل القطاع، الذي يضم مناطق: مدينة القاهرة الجديدة، القطامية، النزهة، مدينة الشروق، مدينة بدر، مدينتي، والرحاب، وترشح 43 مرشحا، للمرة الأولى في تاريخ الدائرة، ما يجعلها من الدوائر المرشحة لخوض معركة الإعادة بجدارة، نظرا لتفتيت الأصوات، بسبب كثرة المرشحين.

الأحزاب في المقدمة

ورغم انضمام عدد لا بأس به من الأحياء الراقية بالدائرة، إلا أنّ الأصوات الحقيقية ستنطلق من حيي النزهة، ومدينة بدر، باعتبارهما الكتلة التصويتية الأعلى من حيث العدد.

ونظمت الأحزاب عددا من الجولات للتعريف بمرشحيها، بين جموع الناخبين، فيما لجأ مرشحو المقاعد الفردية للأندية والمقاهي للوصول إلى الناخبين، والمشاركة في حل بعض المشكلات الفئوية.

وتعهد مرشحو مستقبل وطن، بحل مشكلات المساحات الخضراء في المدن الجديدة، وكانت مدينة بدر في مقدمة المدن الجديدة نظرا لوجود كتلة تصويت كبيرة بها، بينما اكتفى بعض المرشحين بالبقاء داخل مناطق نفوذهم أملا في اقتناص الكتلة التصويتية للفوز بعضوية مجلس النواب.

وكانت 6 أحزب دفعت بـ7 مرشحين، وجاءت كالآتي.

مستقبل وطن

محمد السيد محمد سليمان وشهرته محمد سليمان، ومحمد شديد لبيب الحناوي وشهرته محمد الحناو.

المصريين

شريف محمود عبدالحميد أمين وشهرته شريف مسلم.

حماة الوطن

مصطفى مجدى صابر عبدالنبي وشهرته مصطفى مجدي صابر.

الوفد الجديد

أيمن عبدالفتاح أحمد عطا الله وشهرته أيمن عطا الله.

أبناء مصر

ممدوح محمود رشدي وشهرته لواء ممدوح رشدي.

الاتحاد

أحمد صفوت علي مبارك وشهرته أحمد مبارك.

ويشارك الجنس الناعم بقوة خلال المعركة، إذ ترشحت 7 مستقلات، أبرزهن الدكتورة شيرين إبراهيم حسن فراج، عضو مجلس النواب، وأماني أحمد علي السيد أحمد الرويني، يسرا يسري سعد الشاعر، سامية محمد عبدالغني سليمان عوض، الدكتورة سميرة محمود علي زهران، ونيفين عزت شندي إبراهيم، وفاطمة الزهراء محمد محمود.

ويتنافس في السباق كمستقلين، أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد، وخالد إبراهيم محمد عامر، والمستشار محمد محمد عبدالفتاح الدميري، والدكتور حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، والمهندس محمد عمارة زيدان عمار، وياسر محمد سعد أحمد اللبيدي، والدكتور أحمد عفيفي مصطفى السيد وشهرته، ومصطفى نصر حماده عيسى، وأحمد علاء محمد كامل فايد، ومحمد محمود عبدالعظيم محمود محمد العجرودي، وتامر عبدالحق عبدالرحمن سليمان، وحجازي الشبراوى إبراهيم دسوقي، ومحمد عبدالواحد محمد رياض، ومحمد مصطفى أبو المجد شحاتة، وفيصل عبدالرحمن سلطان كيلانى، وتامر حسن محمد سحاب، ونبيل فوزي إبراهيم سيد أحمد، وحمدى كمال عبدالعظيم الشحات، ومنصور محمد إسماعيل عبدالمنعم، وأشرف كامل توفيق حنين، وسيد علي عبدالحميد علي حسين، وخالد رزق أبوالعطا محبوب، وعادل جلال عبدالوهاب أبو عامر، وبسام عبدالحكيم أحمد السيد، وأشرف محمد عبدالفتاح عيسوى سيد أحمد، وعلاء الدين أحمد محمد إبراهيم عبدالعال، وعادل شبيب محمد علي، وعبدالله محمد عبدالله سيد رفاعي، وعلي محمد أحمد محمد، ليصل إجمالي عدد المرشحين المستقلين من الرجال 29 مرشحا.