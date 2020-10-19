رئيس شركة الكهرباء: عودة التيار الكهربائي بالشيخ زويد بعد إصلاح العطل

عاد قبيل ظهر اليوم التيار الكهربائى لمدينة الشيخ زويد، وذلك بعد انقطاع لمدة 24 ساعة بسبب أعطال فى اللوحة التشغيلية بمقرالشركة.

وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء إن عطل فى اللوحة الجديدة كان السبب وراء أعطال الكهرباء وانقطاعها بشكل تام عن المدينة وأنحائها لعدة ساعات.

وأضاف حماد أن فريق الصيانة قام بالعمل على إصلاح اللوحة منذ ساعات الصباح الاولى، وقد تمكن فريق الصيانة من إيجاد العطل والعمل على إصلاحه وتوصيل التيارالكهربائى إلى جميع المناطق بالمدينة والقرى التابعة لها.

من جهة أخرى بدأ مرفق مدينة الشيخ زويد تجميع المياه لضخها فى الخطوط بعملية تبادلية معتادة، بعد تقسيم المدينة الى منطقتين، وسط المدينة والشارع الدولى قسم، وحى الكوثر وأبو طويلة قسم أخر وذلك بشكل تبادلى.

وأكد مرفق المياه بحى الكوثر فى الشيخ زويد أن عملية ضخ المياه سوف تبدأ عصر اليوم، فورالانتهاء من عملية التجميع التى تتم بخزان المرفق.

وأكد شهود عيان من مدينة الشيخ زويد أن مكتب البريد بحى الكوثر كان يعمل اليوم بشكل طبيعى بعد عودة التيار الكهربائى.

وقال عدنان نصير مدير مكتب بريد الشيخ زويد أنه أثناء عملية انقطاع التيار الكهربائى تم استقدام مولد كهربائى لعدة ساعات، وتم تحميل أجهزة المكتب عليه وتم صرف مستحقات المعاشات والموظفين بسبب التكدس والزحام ، ولرفع المعاناة عن الأهالى من مشقة الذهاب الى العريش لصرف المعاشات والرواتب.

وقال فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، أنه على اتصال دائم برئيس قطاع الكهرباء المهندس محمد السيد لإطلاعه على جميع المستجدات بشأن التيار الكهربائى فى مدينة الشيخ زويد، مؤكداً أن رئيس القطاع وافق على عملية إحلال وتجديد الخط القديم ليكون جاهزاً بشكل أحتياطى للعمل حال انقطاع التيار الكهربائى بالخط الجديد.

الجدير بالذكر أن خط الكهرباء الجديد تكلف 56 مليون جنيه دفعتها المحافظة الى شركة الكهرباء، وتم انجازالعمل به قرابة العامين على 3 مراحل من المساعيد غرب العريش حتى وسط مدينة الشيخ زويد بمقر عام الشركة القديم.