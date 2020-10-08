حديقة الكوثر في الشيخ زويد.. متنفس الأهالي بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حديقة الكوثر، أكبر وأهم الحدائق التى تم إنجازها بمدينة الشيخ زويد، والتى من المتوقع أن تمتلئ بالأهالي أيام الإجازات الإسبوعية بعد أن تم فتح أبوابها مع وضع إجراءات بديلة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك على غرار حدائق العريش.

وقامت شركة المقاولات المختصة بإعادة إنشاء حديقة الكوثر بوسط الشيخ زويد، بتسليمها إلى إدارة الهندسة بمجلس المدينة، حيث تمت إعادة تجميل شوارع أحياء الكوثر من ناحية مدرسة التجارة والثانوية بنات والمسجد الكبير ومكتب البريد والتموين بالحى، حيث استمر العمل فى الحديقة مدة قاربت 4 أشهر من بدء عملية التجميل والإنشاء، بحسب خطة مجلس مدينة الشيخ زويد بإعادة تجميل الشوارع وفتح الطرق المغلقة، بإشراف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد.

وقالت المهندسة رتيبة عواد، رئيسة الإدارة الهندسية أن تكلفة حديقة الكوثر وتركيب الأرصفة والبلدورات في الحي تمت تحت رعاية المجلس، وذلك بإشراف المهندس إياد أبوطويلة المشرف الإداري بالإدارة الهندسية.

مساحة الحديقة وتكلفتها

وأوضحت رتيبة عواد، أن تكلفة الحديقة والبلدورات بحي الكوثر بلغت 2 مليون جنيه ونصف المليون، شملت أحياء الكوثر بالكامل، وأن حديقة الكوثر تمت هندستها بشكل عالي المستوى بمساحة 60 متر عرض في 50 متر طول، تعمل بها كافتيريا بتجهيزات عالية، بالإضافة إلى حمام رجالي وحمام للنساء، وغرفة أمن للحديقة وبوابة رئيسية عملاقة، وكراسي مزايكو ومظلات، موضحة أن الحديقة سوف تخدم مدينة الشيخ زويد بالكامل باعتبارها المتنفس الأكبر على مستوى المدينة، وجارى عملية التشجير وتركيب لعب الأطفال وقسم الملاهي بالحديقة، مشيرة إلى أن المشروع أسند لشركة الزينة للتوريدات.

وقال المهندس خالد أبو طويلة، إن الانجازات تمت خلال 4 أشهر، وكانت جاهزة للافتتاح، مشيرا إلى أن حديقة الكوثر تعد بداية الحياة لطبيعتها بشكل تام في مدينة الشيخ زويد، بعد حل مشكلة الكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت وفتح الطرق.

تعتبر حديقة الكوثر هى المتنفس الوحيد لأهالى الشيخ زويد بسبب الكتل السكانية بوسط المدينة وإغلاق منطقة الشاطئ منذ بداية أحداث كورونا، ولذا يعكف مجلس مدينة الشيخ زويد على زيادة المساحات الخضراء الملاصقة للحديقة بحى الكوثر والبدء الفورى فى تركيب الألعاب الخاصة بالأطفال.