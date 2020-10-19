تعليم الإسماعيلية: الكواشف الحرارية ليست موجودة في كل مدارس المحافظة

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنّه في ظل توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جار تطبيق الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المنتشر، فضلا عن البدء في تطبيق التعلم الإلكتروني.

وأضاف قبيصي، خلال لقائه مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعا بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وجرى وضع الضوابط التي سيتم العمل عليها، وأهمها بيئة تعليمية تتوافر فيها الإجراءات الاحترازية كافة.

وتابع وكيل "تعليم الإسماعيلية": "عند زيارة أي مدرسة في المحافظة سنجد الإجراءات مطبقة، من خلال تعقيم وتطهير الفصول، وارتداء الطلاب للكمامة، موضحا أنّه لا يوجد كاشف حراري في كل المدارس، لكن جرى التعاون مع مديرية الصحة، وجرى تدريب شخص مسؤول داخل المدرسة للوقوف على أبواب المدرسة، كي لا يكون هناك طالب داخل المدرسة وتظهر عليه أعراض الشتاء بصفة عامة.

وأكد أنّ مرحلة رياض الأطفال من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، سيكون الحضور لهم بحد أدنى 4 أيام في الأسبوع، وبداية من المرحلة الرابعة ابتدائي وحتى الثانوية، سيكون الحضور لهم بحد أدنى يومين فقط في الأسبوع، مؤكدا وضع ضوابط بالمحافظة بأن يكون الحد الأقصى 20 طالبا داخل الفصل.

وأوضح: "نجحنا في تجربة التعلم عن بعد خلال الفترة الماضية، وعقدت امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا، ولم يكن لدينا أي ملحوظات على النظام، أو أي إصابات، وذلك بفضل التعاون مع مديرية الصحة، والأمن، والمحافظة، لتوفير مناخ آمن داخل المدرسة".