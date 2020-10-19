ضبط مصانع "مقرمشات" و"زيوت طعام" تعمل بأسماء وهمية بالقناطر الخيرية

شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات حملة مكبرة استهدفت ما تعرف بمصانع "بئرالسلم" فى قرى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ومنها "سندبيس والبرادعة".

أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية وأخرى لإنتاج وتعبئة المقرمشات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لشرطة المسطحات برئاسة العميد ناصر الرزاز رئيس مباحث التحريات بالإدارة تفيد وجود مصانع غير مرخصة تقوم بتعبئة مواد غذائية ومقرمشات "سناكس" تعمل بدون ترخيص فى منطقة سندبيس والبرادعة بمركز القناطر الخيرية.

وقامت حملة مكبرة شارك فيها الرائدان عمرو عبد التواب و محمد الترساوى من مباحث الإدارة ، وتمكنت الحملة من ضبط 5 مصانع اثنين لتعبئة زيت الطعام، وتبين عدم وجود أى تراخيص لهما أو موافقات بيئية لممارسة النشاط وضبط بداخلهما 15 طن زيت و3 خطوط تعبئة وضبط مصنعين لإنتاج المقرمشات "سناكس" وتم التحفظ على 2 خط إنتاج و6 طن ذرة صفراء وكميات كبيرة من الكراتين والأكياس المعبأة والفارغة لأنواع مختلفة عليها علامات تجارية لأسماء وهمية.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع تعبئة سكروأرز بدون ترخيص أو أوراق رسمية لمزاولة النشاط وتم ضبط 11 طن سكر و طن أرز وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات قد تمكنت في وقت سابق من ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص فى شبرا الخيمة به كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر، وعبوات جاهزة للتوزيع عليها علامات تجارية لشركات عالمية وتم تحرير محضر لصاحب المصنع وتولت النيابة ىالتحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص يحتوى على مواد خطرة ومغشوشة تضر بالصحة العامة.

تم التنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث قسم أول شبرا وتم مداهمة المصنع وتم ضبط 20,450 طن منظفات صناعية "صابون سائل ومعطرات و مكسبات رائحة وملمع و جلوكوز" ومستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" وضبط 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.