محافظ القليوبية يشارك في حملة لإزالة 15 حالة بناء مخالفة بالخانكة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة الخانكة بقرية المنايل حيث تم إزالة 15 حالة تعد على مساحة 14 قيراطا و4 أسهم.

ورافق المحافظ بالحملة اللواء اسامة عبد الفتاح مساعد مدير الامن والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الامنية بمديرية امن القليوبية ومركز شرطه الخانكة ومديري الزراعة وحماية الاراضي.

وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة.

واكد المحافظ على ضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، للأداء أعمال البناء، مؤكدا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة

وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.