محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة 4 مباني مخالفة ببنها

شن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالتنسيق بين المحافظه ومديرية أمن القليوبية حيث تمت إزالة 4 مباني منهم "مبنيين عبارة عن خمس ادوار ومبني عباره عن 3 أدوار ومبنى دور واحد كلها بالمسلحات الخرسانية على مساحة 1400 متر مربع.

جاء ذلك بحضور من الأجهزة التنفيذية المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها وعلى إمام وحماده وهدان نائبي رئيس مجلس مدينة بنها ومن القيادات الأمنية اللواء حسين جنديه مساعد مدير الأمن لفرق بنها والعقيد حازم عفت مامور قسم ثاني بنها.

وأشاد محافظ القليوبية، بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولايه. وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مجلس مدينه بنها بالمرور اليومى لرصد أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها.