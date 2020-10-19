القوى العاملة: صرف 630 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 292 عاملا بشركة "هنى ويل" الشرقية

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 630 ألفاً و 210 جنيهات إعانة من الصندوق بالوزارة لـ 292 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل" بمحافظة الشرقية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وقال الوزير :إنه سيتم صرف الإعانة للعاملين من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة من اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، وحتى 4 نوفمبر المقبل، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدني 600 جنيه.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.