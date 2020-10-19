نقل الكشف "الأثري الكبير" إلى المتحف المصري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن نقل الكشف الأثري الكبير الذي أعلنت عنه وزارة الأثار في مؤتمر صحفي عالمي بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، قبل أيام إلى المتحف المصري الكبير اليوم.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى إحدى مناطق الأعمال الأثرية في سقارة اليوم.

كان "مدبولي"، قد تفقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

كان "العناني"، قد أعلن أول أكتوبر الجاري، وسط تغطية إعلامية موسعة بجبانة سقارة الأثرية حضرها ما يقرب من 60 سفيرا أجنبيا وعربيا وإفريقيا فى القاهرة وعائلاتهم، وعدد من وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والاجنبية، عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة، قامت به البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقد كشفت البعثة عن ثلاثة آبار للدفن علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين 10 و 12 مترا بداخلهم 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق بعض.

وأشار العناني وخلال كلمته، إلى أن هذا اليوم يعتبر حدثا هاما حيث أنه يبرز أن تفر مصر فى تنوعها الذي لا تمتلكه كثير من دول العالم، لافتا إلي مشاركة ما يقرب من 60 سفيرا وأسرهم من 43 دولة صديقة لمصر اليوم فى الإعلان عن هذا الكشف الأثري وهو ما يعكس دعمهم الكامل للسياحة والآثار المصرية.

وتحدث الوزير عن الزيارة التى تم تنظيمها لما يقرب من 30 سفيرا من سفراء الدول المختلفة فى مصر إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى والتي استمتعوا خلالها بأنشطة متنوعة ما بين السفاري والغوص والسنوركلينج، بالإضافة إلى زيارة محمية رأس محمد ومتحف شرم الشيخ.

وعن تفاصيل الكشف الأثري اليوم، أوضح الوزير أنه فى البداية تم الكشف عن 3 آبار بها 13 تابوت، ثم تم الكشف عن 14 تابوتا آخرين بها، ليصل إجمالي عدد التوابيت المكتشفة حتى اليوم 59 تابوتا، لافتا إلى أن الكشف لم ينتهى بعد؛ فقد وجدنا طبقات من التوابيت والتى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضح العناني أن التوابيت التي تم العثور عليها في حالة جيدة من الحفظ ومازالت محتفظة بألوانها الأصلية، مشيرا إلى أن الدراسات المبدئية عليها أوضحت إلى أنها ترجع لعصر الأسرة 26 وأنها تخص مجموعة من الكهنة وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة في المجتمع، معلنا أن هذه التوابيت سيتم نقلها الى المتحف المصري الكبير لتعرض بالقاعة المقابلة للقاعة المخصصة لعرض خبيئة العساسيف والتي عثرت عليها البعثة الآثرية المصرية عام 2019 بالأقصر، حيث تم الكشف عن حوالي 59 تابوتا في حالة جيدة مازالت محتفظة بألوانها الأصلية لكنهة وكاهنات من الأسرة 22.

وأوضح أن هذا الكشف تضمن أيضا عشرات من التماثيل وليس توابيت فقط منها تمثال من البرونز "نفرتوم"، والذي يعد من أروع ما يمكن.