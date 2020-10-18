تقرأ في "الوطن" غدا.. "مدبولي": يجب التوصل لاتفاق ملزم حول "السد الإثيوبي"

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الإثنين.. "مدبولى": يجب التوصل لاتفاق ملزم حول "السد الإثيوبى".. و"الشيوخ" يعقد أولى جلساته.. "عبدالرازق" رئيساً واختيار سيدة وكيلاً للمجلس لأول مرة.. والقائد العام يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.

كما تقرأ.. المصلون يعودون إلى المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر.. وقيادات الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء للمدارس.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الأهلى يبدأ استعداداته لمواجهة العودة.. و"موسيمانى": سنخوض كل المباريات خارج الديار بروح عالية وهذا لا يعنى أننا سنفوز بجميعها.