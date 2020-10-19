زوجة "فؤاد" تكشف اللحظات الأخيرة: مات مختنقاً بالمجاري ودخان القمامة

"خنقتنا أدخنة النار المشتعلة في القمامة، فقررنا أن ننقل من الدور الرابع إلى الدور الأرضي، لتخف حدة الأدخنة، لكنه مات قبل أن يعيش به"، هكذا بدأت "نجاح أحمد جمعة"، تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها "فؤاد مصطفى فؤاد"، موجه بالتربية والتعليم على المعاش، قبل أن يلقى مصرعه، أثناء توجهما معا لشراء "السيراميك" لتجهيز شقة الدور الأرضي، إلا أن السيارة سقطت بهم في المصرف الزراعي، المجاور للطريق، بمنطقة "المنزلة الجديدة"، في محافظة الدقهلية، بعد أن انزلقت بهم بسبب الأدخنة المنبعثة من النيران المشتعلة في تراكمات القمامة.

تحكي "نجاح" لـ"الوطن" أن أدخنة القمامة مستمرة في المنطقة، وحولت حياتهم إلى جحيم، وأصيب أحفادها بحساسية على الصدر، مما دفع زوجها الراحل إلى إرسال 5 فاكسات إلى المسئولين بمحافظة الدقهلية، لإنقاذهم من القمامة وأدخنتها المستمرة، وكان رد مسئول النظافة: "هنرسل لكم سيارة إطفاء تطفيها".

وقرر الزوج أن ينقل حياته من الدور الرابع إلى الدور الأرضي، الذي كان يحتاج إلى بعض الإصلاحات، لوجود هبوط به، فاصطحب زوجته في سيارته لشراء كمية من السيراميك، وفي أثناء عودتهما إلى منزلهما، على طريق مصرف المنزلة الجديدة، وبسبب وجود كميات من القمامة على جانبي الطريق، ظن أنه يقود سيارته على أرض صلبة، ولكنه فوجئ بانزلاق السيارة وانقلابها أثناء سقوطها في المصرف.

"كنا ماشيين في الطريق وبنقول أذكار المساء معاً، زي ما احنا متعودين، وفوجئت بالسيارة تنزل الميه، قلت له احنا بنموت، وظللت أخبط على السيارة، وأخرجت يدي منها، إلى أن سمعت صوتاً يقول الله أكبر يا رب"، تحكي الزوجة تلك اللحظات، "أخرج الأهالي زوجي أولاً، ونام على الأرض، وبعدها كسروا زجاج السيارة وأخرجوني، ونحن غارقين بمياه المجاري، وكان زوجي يتكلم معي، ونقلنا الأهالي للمستشفى، وبعد 3 ساعات، توفي زوجي".

وأضافت الزوجة: "نجاني الله لكنني شربت مية مجاري، ولا تزال المياه على الرئة، وبكل جسمي كدمات"، ولم تتوقف الزوجة عن البكاء، قبل أن تتابع بقولها: "راح سندي في الدنيا، وكان كل همه أنه يسعدني، بعدما حولت القمامة حياتنا إلى جحيم".

وأكدت أن المصرف الزراعي تحيط به القمامة من جميع جوانبه، ويتم إشعال النار في القمامة حتى يتخلصوا منها، ولكن "تستقر أدخنتها في أجسادنا وأجساد أطفالنا".

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنزلة، بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي، بمنطقة المنزلة الجديدة، ما أسفر عن إصابة مدرس على المعاش وزوجته، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة، في حالة خطيرة، إلا أن الزوج لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

وأكد شهود عيان تصادف وجودهم في موقع الحادث، أن تراكم القمامة المشتعلة على جانبي المصرف الزراعي، تسبب في ضيق الطريق، علاوة على إشعال النار فيها ليلاً، مما يتسبب في تصاعد الأدخنة بصورة كثيفة، ويجعل الحركة شبه مستحيلة على الطريق إلى المنزلة الجديدة.

وقال أحد الشهود: "بقالنا كتير بنتكلم عن الحرائق وجبال القمامة في المنزلة الجديدة قافلة الطريق، وتسببت اليوم في انقلاب سيارة ملاكي فى الترعة الجانبية"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.