وفاة مدرس مساعد بـ"طب طنطا" بعد إصابته فيروس كورونا

نعى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد سامى برغوث مدرس مساعد بقسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا، الذي توفى اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سائلا المولى عز وجل، أن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا أن هذه أول حالة وفاة، تشهدها مستشفيات جامعة طنطا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وكان الدكتور محمد برغوث، ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ فترة، وأجريت له الفحوصات الطبية، وجاءت نتيجتها إيجابية إصابته بـ"كورونا"، وتم وضعه بالعزل الصحي بمستشفى جامعة طنطا، وخضوعه للعلاج المكثف وخلال الفترة الأخيرة، تدهورت حالته الصحية، وحاول الأطباء إنقاذه، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته بالفيروس.