8 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن الانتخابات.. تعرف عليها

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رسائل للناخبين في الخارج تزامنا مع بدء مرحلة طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، حيث تواصلت مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

وترصد "الوطن" رسائل وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن انتخابات مجلس النواب كالتالي:

- الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

- إقرار التصويت بالبريد، يأتي حرصاً من الدولة المصرية على المصريين بالخارج، وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

- عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد، لأنها عملية خاصة بكل مصري بالخارج وله حرية الاختيار.

- علينا جميعاً اختيار من يعبر عنا ويستطيع تمثيلنا تحت قبة البرلمان.

- تذليل أي عقبات قد تواجه المشاركين في العملية الانتخابية.

- التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغهم، بأي مشاكل تقابل الناخبين بالخارج.

- المشاركة حق دستوري يدعم بناء الدولة والحياة السياسية.

- الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج، وفقا لكافة الظروف.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني Egyexpcare2020@gmail.com‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 - 01062437210.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض توضيحي لأبرز فعاليات الملتقى.