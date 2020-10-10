التسجيل ينتهي اليوم.. خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج، التسجيل من خلالها للمشاركة بانتحابات مجلس النواب 2020، 2021، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر، وأوضحت اللجنة أنه يظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يتم التسجيل به.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لتسجيل المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات مجلس النواب، وخطوات التصويت، وفقا لما حددته اللجنة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد انتخابات مجلس النواب في الخارج

تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة 21 – 22 – 23 أكتوبر المقبل.

خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

إتاحة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

يجب على الناخب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg للمشاركة بالانتخابات البرلمانية.

يستطيع الناخب برقم التسجيل الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الحصول على بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم.

يطبع الناخب بطاقات الاقتراع ثم يختار عددا من المترشحين للنظام الفردي، مساوي لعدد المقاعد المقرر للدائرة، ويتم اختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج.

يضع مظروفا آخر به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، ويدون على المظروف من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.