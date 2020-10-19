وزير الكهرباء يستقبل وفد بنك التعمير الألماني لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Mr.Uwe Gehlen مسئول ملف تنمية التعاون بسفارة ألمانيا، وDr.Bernd Siegfried مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألمانى فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا منذ قديم الأزل، مؤكداً أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأضاف أنه جارٍ حالياً التفاوض على نحو 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة من شمس ورياح بخلاف ما يتم تنفيذه.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحاً أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة، خاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزّعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى جميع أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشاد مسؤولو البنك بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

وأعرب ممثلو البنك أيضاً عن استعدادهم فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كل المجالات.

كما أشادا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات.

وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجدّدة فى تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير المستمر الذى يقوم به القطاع فى محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالى، ومشروعات الربط الكهربائى.