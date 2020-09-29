وزير الكهرباء لسفير المجر: سنصل بنسبة الطاقة المتجددة لـ42٪ بحلول 2035

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر لدى مصر، والذي تولي عمله منذ أسبوعين وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات المجرية المتخصصة فى مجال الكهرباء.

وأشاد شاكر، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمجر مرحباً بالتعاون مع الشركات المجرية، موضحاً أنَّها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأوضح أنَّ اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار شاكر، إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات المجرية فى هذا الصدد .

وأكد الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأوضح أنَّه تمّ تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار على أرض مصر، مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص ومنها آلية "Auction" والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تمّ توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة.

وأشاد سفير المجر بالقاهرة بالعلاقات لمتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مثنيا على ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات.

كما أشاد بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات المجرية مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققتها العديد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء، مؤكّداً اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا،

وأبدى شاكر، ترحيبه بالتعاون مع الشركات المجرية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك المساهمة فى مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة من خلال التعاون مع الجهات المعنية

ولفت إلى التعاون فى تحديث وتطوير شبكات الكهرباء والعدادات الذكية، مشيراً إلى أنَّه يجري حالياً تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، إضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها إلى جانب أنه تم تركيب 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع.

كما رحب وزير الكهرباء، بالتعاون مع المجر أيضاً في مجال التدريب من خلال عدد من البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة أو النووية أو التقليدية.

ووجه سفير المجر الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لزيارة المجر والتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا بها.

وأكد شاكر، أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمجر خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة للمجر في مجال تخطيط الشبكات.

وتأتى هذه الاجتماعات، فب إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.