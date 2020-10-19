وكيل "تعليم القليوبية" يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس

أجرى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة سير الدراسة في اليوم الثاني بعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية،، مشددًا على سرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات.

كما شدد وكيل المديرية على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر أعمال التطهيروالتعقيم بشكل يومى ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة وترصد المرض واكتشاف أية حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع عاطف سلامة، خلال جولته سير الدراسة بالفصول والشرح على السبورات الذكية والتعلم الإليكتروني، وكذلك سير الدراسة في رياض الأطفال وعدد من فصول المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ولأعمال التحضير للمعلمين، كما تابع عددا من معامل الأوساط وحجرات الحاسب الآلى والمكتبة المدرسية وحجرات الأنشطة وحجرات العزل وعيادات التأمين الصحي.

وأكد سلامة خلال جولته على متابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وإبلاغها بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصي اللازم للمتغيبين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك التعامل السريع والآمن مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحية.

ونقل عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تهنئة العاملين لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة.