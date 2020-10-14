قوافل طبية وتسديد مصروفات الدراسة.. أحدث وسائل الدعاية بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية منافسة شرسة بين مرشحي مجلس النواب في الدوائر الـ6 بالمحافظة للفوز بـ16 مقعدا فرديا حيث يتنافس الجميع على كسب التأييد وأصوات الناخبين في ظل ارتفاع عدد المرشحين في المحافظة 223 مرشحا موزعين على كل مراكز وأقسام المحافظة.

كثرة المرشحين وشدة المنافسة دفعت البعض من المرشحين للجوء لأساليب الدعاية غير المباشرة انتظارا لموعد انطلاق مرحلة الدعاية بالمحافظة والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية والمقرر لها أن تنطلق في 19 أكتوبر الجاري حتى الصمت الانتخابي والمقرر قبيل بدء التصويت في المرحلة في 7 و8 نوفمبر المقبل لتتنوع الدعاية غير المباشرة ما بين لقاءات في مضايف العائلات وإطلاق استطلاعات الرأي بالدوائر عن طريق التواصل الاجتماعي وتنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية ودفع المصروفات لطلاب المدارس غير القادرين وتنظيم مؤتمرات تحت مسمى دعم الدولة وتكريم الأوائل والاحتفال بنصر أكتوبر.

وفي هذا الإطار أعلن المرشح المتسقل إيهاب إمام بدائرة بنها وكفرشكر، تكريم حفظة القرآن وأسر الشهداء بالدائرة مع تحمل تكاليف المصروفات الدراسية لأطفال القرى الأكثر احتياجا بجانب إطلاق حملة صحية لتوفير القوافل الطبية للأهالي للكشف والعلاج.

فيما نظم النائب محمود بدر مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة القاهرة ووسط الدلتا، عددا من المؤتمرات الكبرى في قرى مركز ومدينة شبين القناطر مسقط رأسه تحت مسمى دعم الدولة وجه خلالها عدة رسائل للشعب المصري، قائلا "حافظوا على مصر الكبيرة ولا تنساقوا وراء الجماعات الإرهابية الممولة من الخارج من دول باتت معلومة لكل المصريين، أنها على عداء مع مصر والمصريين".

وأكد النائب محمود بدر أن وعي المواطن المصري وذكاءه الفطرى أفشل مخططات عدة دول ومخابرات، وأن التفافهم حول القيادة السياسة والوطن غير خططا وضعت من عشرات السنين وحطمت آمالهم المزيفة فى الاستيلاء على مصر.

وقال "بدر"، إن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور للقضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب، ومنها دور الشرطة والقوات المسلحة، بجانب بناء مدن جديدة للقضاء على المناطق العشوائية، ودعم الدولة للدور الثقافى من قصور ثقافة وندوات علمية وثقافية وفنية، ودعم الخطاب التنويري وتدريس مواد تحرم التمييز العنصري بين المصريين من ناحية الدين أو الجنس أو اللون.

فيما نظمت المرشحة اميرة العادلي عن القائمة الوطنية من اجل مصر قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا وحملتها الانتخابية ورشة عمل وحملتها الانتخابية، ورشة عمل تحت عنوان "خلي صوتك دايما مسموع"، مع شباب محافظة القليوبية من مدينة بنها، لتعريفهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ودعم مشاركتهم بالحياة السياسية.

وسلطت الورشة الضوء، على بعض محاور أساسية أهمها: (الصحة- دعم وتمكين المرأة وذوي الإعاقة- قانون التصالح في مخالفات البناء- كسب ثقة المواطن- دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية).

وتضمت الورشة، حلقات نقاشية حول دور مجلس النواب في المرحلة القادمة لدعم المواطن المصري في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، ورؤية مجلس النواب في دعم المرأة وذوو الهمم، والعقبات التي تواجه قانون التصالح علي مخالفات البناء وآليات حلها.

يذكر ان وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 223 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى في السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).