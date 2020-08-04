الثاني أدبي بالقليوبية: أحلم بمنحة الدراسة بالجامعة الأمريكية

عبر أحمد محمود صابر الطالب بمدرسة محمد فريد الثانوية بشبرا الخيمة، الحاصل على المركز الثاني على الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع 408 درجة، عن أمنيته بالالتحاق بكلية الالسن أو الجامعة الأمريكية.

وأضاف صابر أنه سيتقدم إلى منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية، نظرا لحبه الدراسة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه مثله الأعلى الأديب طه حسين ويحب القراءة والاطلاع للغاية.

قال أحمد إن والديه أصحاب الفضل عليه، فهما مثله الأعلى وكانا يقفان بجواره ويوفران له كافة احتياجاته.

والد أحمد: يخصص وقته للمذاكرة فقط

وأضاف أنه لم يكن يشاهد مباريات كرة القدم ونادرا ما يشاهد التليفزيون ويخصص وقته للمذاكرة فقط، مشيرا إلى أنه كان يذاكر من 6 إلى 8 ساعات يوميا، وفي أزمة كورونا كان يذاكر 10 ساعات، لافتا إلى أن الطالب يستطيع تحمل مسؤولية نفسه.

وأكد محمود صابر، مديرالعلاقات العامة بمستشفى بهتيم للتأمين الصحي، أن نجله كان دائما متفوقا في دراسته في المرحلة الابتدائية والإعدادية، كما حصل على الترتيب الثاني على المدرسة بالصف الأول والثاني الثانوي.

وأضاف أن نجله كان يذاكر دروسه منذ بداية العام، وبدأ بتكثيف المذاكرة قبل نهاية الامتحانات لمدة تراوحت بين 8 و10 ساعات.

ولفت إلى أن ابنه لم يحصل على دروس خصوصية، ولكنه كان يستعين بحلول الأسئلة طوال الوقت.

وأشار إلى أن زوجته مديرة العلاقات العامة بمستشفى بهتيم، كانت لها الفضل الكبير عليه، ودفعته للاعتماد على نفسه والتعامل مع الكتاب المدرسي.

ونوه بأنه لم يتوقع أن يكون نجله من أوائل الجمهورية، ولكنه فور علمه سجد لله شكرا وتأكد أن لكل مجتهد نصيب.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".