الإفتاء عن "القرية المسحورة": السحر مذكور بالقرآن وكل شيء بقضاء الله

حالة من الجدل تشهدها قرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، بعد رصد سيدة وهي تضع أعمالا سحرية وسط شوارع القرية، ما دفع الأهالي للاستعانة بأحد المشايخ المعروفين بفك السحر والأعمال، لإنقاذهم من أعمال المشعوذين والدجالين، الذين اتهموهم بأنّهم "قلبوا حال" الكثيرين من أبناء القرية.

وحول السحر، تقول دار الإفتاء، إنّ الله ذَكر السحرَ في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما ورد ذكره في السُنَّة المطهَّرة، وثبت أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع له لبيدُ بن الأعصم سحرًا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات" رواه البخاري، وعَدَّ منها السحر، ولقد ذكر العلماء أنّ جمهور المسلمين على إثبات السِّحر، وأنّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، وكون السحر له حقيقة ثابتة لا يعني كونه مؤثرًا بذاته، ولكن التأثير هو لله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾.

وأضافت الدار، في فتوى حملت رقم 546، أنّ الله -عز وجل- نفى عن السحر التأثير الذاتي ومفعوله، ونتيجته منوطة بإذن الله تعالى، ولا تتجاوز حقيقته حدودًا معينة، ولا يمكن أن يتوصل إلى قلب الحقائق وتبديل جواهر الأشياء، وأنّه يجب الاعتقاد بأنّ كل شيء بقضاء الله تعالى، ولا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريده، فيجب الإيمان بأنّ الله فعال لما يريد، والنفع والضرر من عنده، وتفويض الأمر لله، والرضا بما قضى به، ولو كان ثمة من يوثَق به في رفع هذا المرض فلا بأس به.

وشهدت قرية "الكوم الأحمر"، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، تسجيل كاميرات المراقبة بأحد المنازل، فيديو لسيدة وهي تضع أعمالا سحرية وسط شوارع القرية.

وتداول المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، محذرين من أعمال السحر وتأثيرها السلبي.

مفاجأة بقضية "العزبة المسحورة".. إخلاء سبيل المتهمين والتصالح

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر، قرر تجديد حبس المتهمين بالدجل وعددهم 3 متهمين، رجلين وسيدة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة بالعزبة وإفساد أحد الأفراح للانتقام من صاحبه حيث قاموا بأعمال سحر خلال الفرح مما تسبب في حدوث إغماءات وهلاوس بين أهلية العروسين كما قاموا بربط العريس ومنعه من الدخول بعروسته.

وكشفت التحقيقات أن أسرة العريس شكوا في أمر سيدة شهرتها "ظاظا" وزوجها وشاهدوا دجال توجه إليهم في ساعة متأخرة من الليل واستمر في منزلهما حتى الساعات الأولى من الصباح ورصدوا أصوات غريبة تخرج من المنزل فتوجهوا إليه وضبطه متلبسا بأعمال سحر وهو ما أثار حفيظة أهالي العزبة ودفعهم لإشعال النيران في سيارته وامتدت النيران لسيارة المتهمة وزوجها.

وفي تطور مفاجئ بقضية "العزبة المسحورة" في محافظة الدقهلية، أمرت نيابة ميت غمر، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، وعددهم 11 متهماً، بعد انتهاء الخلافات بينهم بالتصالح.