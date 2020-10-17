قبل مواجهتي الأهلي والزمالك.. أزهريون عن السحر المغربي: جهل وعار

مواجهتان هامتان تنتظران قلعتي الكرة المصرية، خارج الديار، وتحديدًا في المغرب الشقيق، بالدور نصف النهائي لبطولة دور أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، اليوم، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، غدًا الأحد.

وتنتشر مخاوف لدى جماهير القلعتين من استخدام جماهير الأندية المغربية للسحر، حيث يزعم البعض استخدام دول شمال إفريقيا للسحر في المباريات، حيث تداول عدد من مشجعي النادي الأهلى على صفحات وجروبات جماهير النادي، صورة عليها بعض الرموز الغريبة، وهو ما فسره البعض أنه نوع من السحر.

أكد أزهريون، أن الزعم بتحكم السحر وتسببه في منع الأهداف أو إحرازها هو تبرير للفشل و"وصمة جهل وعار"، لافتين إلى أن مصر دولة ذات حضارة وفكر عظيم، فكيف ترتد بهذه الانتكاسة المخيفة في الأرض والاعتقاد في أن السحر والشعوذة يتحكمان في نتيجة مباراة كرة قدم.

أحمد كريمة: استخدام كلمة السحر تبرير للفشل

وقال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تعويل نتيجة المباراة سواء بالفوز أو الخسارة إلى السحر هو تبرير للفشل، فلا يمكن أن يستخدم السحر في منع إحراز الأهداف من دخول المرمى، وتعطيل الفرق في المسابقات الرياضية، وتراجعهم في البطولات.

وأضاف كريمة، لـ"الوطن"، أن المجتمع الذي ينشغل بالغيبيات وينصرف عن عالَم الشهادة، هو مجتمع متخلف دينيا وفكريا وسلوكيا، لأن الإسلام أمر بألا ننشغل بعالم الشهادة وأن نأخذ بالأسباب، مشيرًا إلى أنه في تاريخ الإسلام المشرف كان المسلمون يأخذون بالأسباب ولم يثبت أنهم ركنوا إلى السحر.

وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية، أن السحر ذكر في القرآن كجريمة، وليس شرطا أن يكون واقعًا، متابعًا: لقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالآية "102" من سورة البقرة (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

آمنة نصير: السحر لايمنع الأهداف

وقالت النائبة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن هناك مفهوم خاطيء لدى الناس عن السحر وتأثيراته، فالسحر ذكر في القرآن الكريم للتحذير منه وليس للأخذ به كأسباب اعتراضية على إرادة الله.

وأوضحت لـ"الوطن" أن الحديث عن تسبب السحر في منع دخول الأهداف إلى المرمى في أي مكان في العالم "خرافات"، وأنه إذا اجتهد الإنسان وكانت إرادة الله توفيقية، فلن تتمكن قوة مهما كانت على الأرض أن تمنع تنفيذ إرادته سبحانه وتعالى، ومن لم يستطيع إحراز الأهداف فهو لم يجتهد لدرجة تحقيق النجاح.

وأشارت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إلى أن الآونة الأخيرة كثرُ إسناد العديد من مظاهر الفشل الاجتماعي، مثل الفشل في التعليم وعدم الزواج، إلى السحر، وهذا الانتشار يرجع إلى "الأمية الفكرية والدينية".

ويلتقي النادي الأهلى، مع الوداد المغربي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، بالمغرب، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.