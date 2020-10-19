سعفان: 14 ألف جنيه تعويضاً لورثة متوفى في حادث بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في استيفاء مستحقات المرحوم جمال رمضان جمال السيسي، وبلغت 3493 ريالاً سعودياً، أي ما يوازي 14 ألفاً و565 جنيهاً مصرياً تقريباً، وأودعت في حساب ورثة المصريين المتوفين.

وقال إن المواطن المصري وافته المنية أثر حادث سير في 7 أكتوبر الجاري، حيث كان يعمل لدى شركة مجموعة المجال العربي بالرياض بمهنة عامل، وتم شحن الجثمان على الطيران السعودي للقاهرة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المرحوم جمال رمضان جمال السيسي لحصولهم على مستحقاته المالية لدى مجموعة المجال العربي بالرياض .

وقال : إن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه فور علمنا بالحادث تم التواصل مع أصدقاء المتوفى للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالحادث، وتم مخاطبة الشركة لإرسال المستحقات الخاصة بالمتوفى، وقد تبين من المستندات أن نسبة الخطأ من جانب المواطن السعودي المتسبب في الحادث نسبة 75%، وبناء عليه يستحق المرحوم نسبة التعويض القانونية المقررة.

وتابعا الملحق العمالي أنه تم التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لإصدار تصريح نقل الجثمان إلى مصر، وتم استيفاء مستحقاته، حيث أودعت الشركة في حساب ورثة المصريين المتوفين مبلغ 3493 ريالاً سعودياً، أي ما يوازي 14 ألفا و565 جنيها مصريا تقريباً، مع التكفل بمصاريف نقل الجثمان الذي تم شحنه السبت الماضي الموافق 17 أكتوبر الحالي، وجارٍ المتابعة المستمرة لحين استلام مبلغ التعويض وتحويله إلى ورثته في مصر.