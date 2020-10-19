تأجيل محاكمة مازن وشيماء في "الفيديوهات الفاضحة" لـ2 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق "تيك توك"، ومازن الطاهر، وشهرته "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل، للمرافعات.

واجتمع المتهمان معاً في قضيتين حتى الآن، أولهما التعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة إلى القضية الحالية، والمتهمين فيها بالتحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

القضية الأولى المتعلقة بـ"منة عبد العزيز"، نسبت النيابة العامة، لهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي التحقيقات التي جرت معهما، نفى "مازن" تصوير المجني عليها منة عبد العزيز، بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى "بيشوي"، مؤكداً أن "شيماء" هي التي قامت بالتصوير، لكن المتهمة قالت في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو، ملقية الاتهام على "مازن"، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.