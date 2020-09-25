"أبو مازن" يدعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي بهدف الانخراط في السلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم، الأمم المتحدة إلى البدء في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.

وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، "إن شعبنا يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات".

وذكر الرئيس الفلسطيني "أنه لن يكون أي سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه وأن من يظن بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يتعايش مع الاحتلال أو يخضع للضغوط والإملاءات هو واهم".

وفي سياق متصل، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وشدد عريقات، خلال لقائه قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، في مدينة أريحا، اليوم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، بمراقبة دولية.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة.