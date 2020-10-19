انتهاء التجهيزات التكنولوجية للصالات المستضيفة لبطولة كرة اليد

انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب والصالات المغطاة، التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد، والمقرر انعقادها في مصر، يناير المقبل.

وقالت مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، إن "الاتصالات" ستقوم بتزويد هذه الصالات بالأجهزة والمتطلبات التقنية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما يتواكب مع المعايير العالمية، لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تستهدف بناء مصر الرقمية.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاونا دائما بين وزارتي الاتصالات والشباب والرياضة، كان أبرزه توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، العام الماضي، مؤكدا على أن "الاتصالات" بالتنسيق مع "الشباب والرياضة"، قامت بمراجعة كافة التجهيزات الهندسية، لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة، الجاري إنشائها طبقا للمعايير الدولية للاتحاد الدولي.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تزويد الطالات بالأجهزة والمتطلبات التقنية، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما يتواكب مع المعايير العالمية؛ لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف بناء مصر الرقمية، مؤكدة على أن الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة المنظمة قامت بمراجعة الأجهزة والمعدات، وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات.

وشدد المصدر، على ان تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك المراكز الصحفية، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الانترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة، وماكينات التصوير، والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية، إلى جانب توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة الى توفير أجهزة (ماي فاي)؛ لتوفير خدمات الانترنت عن طريق شبكات 4G.