تويوتا تطلق فيديو جديدا لسيارة "كامري"2021 الجديدة كليا

نشرت شركة تويوتا، عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، أول فيديو لسيارة كامري 2021 الجديدة كليًا، والتي تتميز بقائمة سخية من تقنيات السلامة القياسية، وأدوات تحكم مباشرة في المعلومات والترفيه، وقيادة لطيفة، وتوجيه حاد، وخيار محرك قوي، وهو ما أكد وجودها بالقرب من قمة تصنيفات السيارات متوسطة الحجم لدينا لدى شركة تويوتا اليابانية.

وتحتوي السيارة "2021 Camry"، على محركين، المحرك الأول لنسخة كامري هايبرد 2021، 2.5 لتر مدمج بمحرك كهربائي يولدان معاً ما مجموعه 208 أحصنة، وبناقل حركة أوتوماتيك من نوع "CVT"، والمحرك الثاني يعمل بالبنزين سعة 3.5 لتر مكون من 6 اسطوانات يولد قوة 301 حصاناً.

كما تحتوي السيارة على 10 وسائد هوائية، والتحكم القوي في ثبات السيارة، بجانب التحكم في الجر، وتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية، باللإضافة إلى مساعدة الفرامل، ونظام مانع الانغلاق، وتقنية التوقف الذكي.

كما تحوي السيارة الجديدة على نظام ما قبل التصادم مع اكتشاف المشاة، واكتشاف حركة المرور القادمة، ونظام التوقف التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ.

وحصلت تويوتا كامري 2021 من الخلف، على أضوية ليد بشكل مميز أضاف للسيارة طابع أناقة، كما تم تطوير الإكصدام الخلفي الجديد لسيارة كامري 2021، وإضافة عواكس ضوئية مميزة باللون الأحمر.

وتتوفر الإطارات في السيارة بمقاسات مختلفة تبدأ بمقاس 15 و16 إنشا، وتصل إلى 17 إنشا بحسب الطلب.

وتتوفر في السيارة من الداخل شاشتي ترفيه ومعلومات تعمل باللمس قياس 7.0 بوصات، و9.0 بوصات، تعملان على تقديم نظام معلوماتي وترفيهي جيد في السيارة وأثناء القيادة.

يذكر أن تويوتا اليابانية من أكبر الشركات في عالم السيارات وتقوم بتصدير سياراتها إلى مختلف الدول في العالم.