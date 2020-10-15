26 أكتوبر.. تغييرات تنفيذية في "تويوتا موتور" بأمريكا الشمالية

أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية عن تغييرات تنفيذية في عمليات إدارة سلسلة التوريد، وتسري هذه التغييرات اعتبارًا من 26 أكتوبر 2020.

وشملت راندي بفلوغاوبت نائب رئيس مجموعة SCM، والذي يتقاعد بعد 38 عامًا من العمل مع تويوتا.

شغل راندي بفلوغاوبت العديد من المناصب القيادية في الشركة، بما في ذلك نائب رئيس المجموعة لإدارة المبيعات، ومبيعات تويوتا للسيارات، ونائب الرئيس الأول لمراقبة الإنتاج ونائب رئيس المجموعة للتسويق، بالإضافة إلى العديد من المناصب القيادية في منطقة المبيعات.

كما لعب دورًا أساسيًا في قيادة الفرق متعددة الوظائف التي تدعم استجابة Toyota لوباء COVID-19 وتحقيق الامتثال لمتطلبات التجارة الأمريكية الجديدة.

وسيتم ترقية كيث روبرتسون، نائب رئيس إدارة العرض والطلب، إلى نائب رئيس المجموعة؛ ليحل محل راندي بفلوغاوبت في منصبه الجديد، وسيكون روبرتسون مسؤولاً عن جميع عمليات سلسلة توريد المركبات في أمريكا الشمالية، وتخطيط وإدارة المشاريع، وخدمات تويوتا اللوجستية.

وسيرفع روبرتسون تقاريره إلى كريس نيلسن، نائب الرئيس التنفيذي، دعم المنتجات وكبير مسؤولي الجودة .

وقال نيلسن: "لقد لعب راندي دورًا أساسيًا في Toyota منذ ما يقرب من أربعة عقود، ونشكره على قيادته والعديد من المساهمات لمنظمتنا، وستضمن تجربة ونهج كيث انتقالًا سلسًا وسيستمر في وضعنا جيدًا لتحقيق النجاح الآن وفي المستقبل.