"أطباء الدقهلية" تنعي وفاة "الشهيد 39" بفيروس "كورونا"

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال وفيق عباس، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنصورة العام سابقاً، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"، ليصبح "الشهيد رقم 39" بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى ضم اسم الطبيب "جمال عباس" إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، ليصل عدد المقيدين بها إلى 39 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وتضم "قائمة الشرف لأطباء الواجب" 38 طبيباً آخرين، من بينهم الدكتور عبد اللطيف دبور، اخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، اخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، اخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف.

كما تضم القائمة أسماء كل من الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقاً، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقاً، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقاً، والدكتور أيمن عبد الغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات، مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبد الله، اخصائي النساء والولادة ومدير مستشفى بطرة.

وتضم أيضاً أسماء الدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقاً، والدكتور علي المرسي، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبد الوهاب السعدني، استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتور جميل عطا الله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقاً، والدكتور عبد العزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، والدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم".

وتشمل "قائمة شهداء الواجب" من أطباء الدقهلية كلاً من الدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب الصحة بأجا سابقاً، والدكتور محمد حسن عيسي، اخصائي القلب، والدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد الغني، استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفى نبروه سابقاً، والدكتور مصطفى السيد عبده، اخصائي أمراض القلب، والدكتور ذكي سعد السري، مفتش صحة المنزلة الأسبق، والدكتور محمد نبيه، استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والدكتور محمد الديب استشاري بنك الدم، والدكتور محمد جودة، طبيب باطنة حر بميت غمر، والدكتور محمد العسيلي، والدكتور أيمن رمضان، استشاري الأشعة بمستشفى السنبلاوين والدكتور حسن جابر، استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي".