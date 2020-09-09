وفاة طبيب بمستشفى كفر الزيات بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وفاة الدكتور علاء الطيب رئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات العام، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل بالمستشفى العام.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتًا إلى أنه يباشر إجراءات تغسيل وتكفين جثمان الفقيد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

وكان الطبيب الراحل جرى عزله داخل مستشفى كفر الزيات العام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالتة الصحية.

كما جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتة المنيه فجر اليوم.

ونعى مستشفى كفر الزيات العام، الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.