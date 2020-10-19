التضامن تفتتح مدرسة "روتاري مصر الرسمية للغات" في الفيوم

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدرسة روتاري مصر الرسمية للغات، بمركز "دمو" بالمحافظة، والتي أسسها الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر.

ووجّهت القباج، التحية لروتاري مصر، تقديرا لجهودهم في أعمال التنمية على مدار سنوات، مشيرة إلى أنّ وزارة التضامن تنفذ برنامج الدعم النقدي مشروطا بالتعليم، الذي يعد بوابة التنمية الحقيقية.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم الدعم لروتاري مصر في المجالات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، خاصة في ظل المساعدات التي يقدمها لتنمية القرى الفقيرة، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل في التنمية بنهج علمي، يعتمد على تحديد درجة الفقر في كل محافظة، مضيفة أنّ هناك اختلاف في درجات الفقر في قرى المحافظة.

وفي ختام زيارة مدرسة روتاري مصر الرسمية للغات، سلمت ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، درع تكريم لوزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرا لجهودها في أعمال التنمية وتقديم مختلف سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

كما افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مركز علاج الإدمان في المحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، عميد كلية طب جامعة الفيوم .

ويأتي افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم، كأول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان، ووفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، إذ تبلغ نسبة التعاطي في محافظة الفيوم نحو 3% في الفئة العمرية من 12 إلى 60 عاما.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة الفيوم، لمتابعة برامج ومشروعات الوزارة بالمحافظة.