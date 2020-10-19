اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح مركز علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم، مركز علاج الإدمان بكلية الطب في جامعة الفيوم، كما تفتتح 4 منازل للأسر المتضررة من السيول بمركز يوسف الصديق بقرية الصعايدة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ويعقبها زيارة لمدرسة "روتارى مصر" الرسمية للغات.

وتلتقى وزيرة التضامن على مستهل زيارتها للفيوم، بالدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظ الفيوم، كما تتفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بعد تطويره ورفع كفاءته، وتختتم الزيارة بتفقد مصنع السجاد اليدوي الذى أسسته جمعية "صناع الخير" بقرية دار السلام، وتزور منزلين بالقرية.

استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان

من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عثمان" إلى أن ترتيب المواد المخدرة جاء كالتالى: الحشيش أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 69%، والترامادول جاء فى المرتبة الثانية بنسبه 54.67%، والهيروين بنسبة 42.9 %، والأستروكس والفودو بنسبة 12.55% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وأكد أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة تشير إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة كالتالى: من سن 15 حتى 20 سنة بنسبة 23.96%، ومن سن 20 حتى 30 سنة بنسبة 34.37%، ومن سن 30 وحتى 40 سنة‬ بنسبة 27.55%.